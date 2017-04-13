كنو يقترب من الهلال.. ومسؤول أهلاوي يُعلنها: اللعب صار على المكشوف !

المواطن ـ محمد سلام



كشفت إذاعة “ufm” الرياضية من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن نجم نادي الاتفاق، محمد كنو، توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الهلال لتمثيل الفريق الأزرق بداية من الموسم المقبل.

وكان محمد كنو قد رفض كافة العروض التي تلقاها من جانب إدارة الاتفاق؛ للموافقة على توقيع عقد جديد، واقترب اللاعب من دخول الفترة الحرة في عقده التي تتيح له التوقيع لأي فريق يرغب في ارتداء قميصه دون الرجوع للإدارة الاتفاقية.

من جانبه، علق عضو شرف النادي الأهلي، الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، على أنباء اقتراب كنو من تمثيل نادي الهلال، والإغراءات التي تم تلقاها اللاعب، وقال: “اللعب صار على المكشوف… يجوز للأزرق ما لا يجوز لغيره”.

وكانت حالة من الغضب قد سيطرت على جماهير الأهلي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك عقب تقارير تؤكد شراء لاعب وسط الاتفاق محمد كنو لفيلا وكذلك سيارة من نوع بورش.

وتناقلت الجماهير صورة كنو مع سيارته الجديدة، وتردد بقوة أن الهلال قدم للاعب إغراءات مادية كبيرة، من أجل إقناعه بارتداء القميص الأزرق في الموسم المقبل، وما زاد من غضب الأهلاوية التحقيق مرتين مع الحارس محمد العويس؛ بسبب شراء سيارة بنتلي، رغم تأكيدات الحارسبأنه قام بذلك من حر ماله.

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