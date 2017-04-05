لأول مرة.. تكليف امرأة بالعمل كمديرة مركز صحي بالرياض

المواطن - وليد الفهمي - الرياض

سجّلت المرأة السعودية خطوة جديدة ومهمة تضاف لسجلها في مسارها نحو التقدم الوظيفي، وهذه المرة في القطاع الصحي، وذلك بعد قرار مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة الرياض الدكتور فهد بن خالد البليهي بتكليف الاستشارية بطب الأسرة حشمه بنت ربيع الرويلي مديراً لمركز صحي الحمراء الرياض بالإضافة إلى عملها الإكلينيكية ولمده عام.

وأصبحت الرويلي بعد صدور القرار الإداري مساء أمس الثلاثاء رسميًّا أول مديرة لمركز صحي بمنطقة الرياض، بعد أن كان يقتصر التعيين في هذا المنصب على الرجال، لم لأي سعودية أن شغلت منصب مدير مركز صحي بالرياض.

ومن جانب آخر أكد المتحدث باسم صحة منطقة الرياض سعد القحطاني في اتصال هاتفي بـ”المواطن” أن القرار صحيح ويأتي القرار استناداً إلى معيار الجدارة والكفاءة في العمل.

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