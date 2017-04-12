لأول مرة في المملكة.. تعيين امرأة مستشارة لوزير العمل

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن وزير العمل علي الغفيص أصدر أمس الثلاثاء، قراراً وزارياً بتعيين لطيفة بنت سليمان أبونيان، مستشاراً له لشؤون الرعاية الاجتماعية، في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وأوضحت المصادر “أن أبونيان التي كانت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية، تعتبر أول امرأة سعودية يتم تعيينها بمنصب مستشار لوزير”، وفقاً لـ”الحياة”.

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي بما يتوافق مع الأهداف والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030، والتي تتطلب التدوير الوظيفي.

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