ماذا فعلت معلمة رصدت سائق حافلة مدرسية يتحرش بطفلة؟

المواطن - وكالات

أنقذت العناية الإلهية طالبة من واقعة تحرش جنسي، لا يعلم أحد إلا الله كيف كانت ستنتهي لولا تدخل معلمة في الوقت المناسب.

وكشفت الصحافة الإماراتية، أنه بعد انتهاء الدوام المدرسي لمرحلة الروضة، في إحدى مدارس دبي، أوصلت المعلمة الطالبة، إلى الحافلة، وأجلستها خلف مقعد السائق، ثم نزلت لتوصيل طالب آخر، وبعد دقائق شاهدت المعلمة، المتهم يجلس بجوار الطفلة، ويقوم بتقبيلها وضمها، فصعدت على الفور للحافلة وأنقذت الطفلة من بين براثن الذئب البشري، وأبلغت الإدارة، التي فتحت تحقيقًا مع السائق.

واتهمت النيابة العامة في دبي، السائق الآسيوي البالغ من العمر 26 عامًا، بهتك عرض الطفلة بالإكراه، أثناء تواجده معها بالحافلة، حيث استغل ذلك وقام بأفعاله الشائنة.

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