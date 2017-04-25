مبتعث سعودي يبتكر تطبيقًا لتسهيل وتيسير أمور العرب في أستراليا

المواطن ـ عبدالرحمن آل هادي ـ أستراليا:

تمكن طالب البكالوريوس عادل بن عواض العقيلي، المبتعث من وزارة التعليم في تخصص الاتّصالات وتقنية المعلومات إلى مدينة سدني الأسترالية، من إنشاء تطبيق باللغة العربية (Australia Guide2018)، لخدمة مستخدمي أجهزة “آبل” العرب القادمين إلى أستراليا، لاسيّما الآتين من المملكة العربية السعودية.

ويتضمن البرنامج أهم ما يحتاجه الطالب أو السائح من معرفة قوانين القارة، وشرح آلية الحصول على وسائل التنقل أثناء الإقامة، وقنوات للتواصل مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية السعودية وجميع الأندية السعودية بأستراليا، فضلاً عن أهم المستشفيات التي يعمل بها كادر طبي يتحدثون باللغة العربية، ويمكنهم مساعدة المريض دون الحاجة إلى مترجم. كما تضمن التطبيق العديد من أهم الخدمات الدراسية والشخصية التي قد يحتاجها أثناء الإقامة.

ووضع عادل، بين يدي المقيمين العرب في أستراليا، نسخة تجريبية قبل قرابة الشهرين، نالت استحسان الجميع، كما تلقى بعض الملاحظات والاقتراحات، التي كانت نصب عينيه، وعمل عليها حتى أظهر البرنامج بالشكل اللائق.

وأوضح الشاب السعودي، في تصريح خاص لصحيفة “المواطن” الإلكترونية، أنّه “منذ تواجدي في أستراليا، ومن خلال اطّلاعي على قنوات التواصل الاجتماعية التي تهم المبتعثين والسائحين في أستراليا، وجدت أنَّ هناك أسئلة متكررة خلال كل شهر، عن بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح للمقيم في أستراليا”.

وأشار عادل إلى أنَّه “من هنا بدأت فكرة إنشاء تطبيق باللغة العربية، يستفيد منه جميع إخواننا العرب، والحمد لله نال التطبيق استحسان الجميع”.

وأضاف “من هذا المنبر الإعلامي أوجه شكري وتقديري إلى كل من دعمني، ومن انتقد أيضًا، حتى ظهر هذا التطبيق بالشكل اللائق، وعلى رأسهم القائم بأعمال السفارة السعودية لدى أستراليا الأستاذ مشعل الروقي، الذي أسمعني كلمات تشجيعية دفعتني لتطوير البرنامج أكثر، وكذلك أوجه شكري لجميع أعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية بأستراليا”.

وكشف المبتعث عادل، في ختام تصريحه إلى “المواطن“، أنّه “جارٍ العمل الآن على تجهيز نسخة من التطبيق تتوافق مع أجهزة الأندرويد أيضًا”.

وبدورها، صحيفة “المواطن” الإلكترونية تتمنى للجميع الطلبة السعوديين دوام التوفيق والسداد.

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