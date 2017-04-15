متداول.. باكستانيّون يعتدون على شخص بوحشيّة في الرياض

المواطن- الرياض
تسبّب مقطع فيديو في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بيّن – بحسب عنوان المقطع – عدد من الباكستانيين يعتدون على شخص بالضرب في الرياض.
وبيّن الفيديو الذي صوّره أحد المواطنين، باكستانيين يحتجزون شخصًا داخل سيارته، وينهالون عليه ضربًا بالعصي في مشهد غير مبرر، ويستحق تدخل الجهات الأمنيّة للتحقيق فيه.
وأظهر المقطع عدم قدرة الرجل على الدفاع عن نفسه، فيما تساءل النشطاء عن سر الاعتداء على الرجل بهذا الشكل الوحشي.
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