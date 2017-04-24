مدرسة أهلية بجدة تحجز حقيبة ومصروف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة .. والسبب!

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

في تصرف مستهجن، حجز قسم المحاسبة لدى إحدى المدراس الأهلية في جدة، حقيبة ومصروف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، صباح اليوم الاثنين.

وكشف والد الطفل سامر الحارثي، في تصريح خاص لـ”المواطن“، أنَّ ابنه سامر، الذي يدرس بالصف الثاني الابتدائي، لدى المؤسسة التربوية شرق جدة (تحتفظ الصحيفة باسمها)، تعرّض لموقع ظالم بعيد عن الإنسانية”.

وأوضح أنَّ “قسم المحاسبة قام بسحب الحقيبة، وكامل أغراض الطفل، عند الحصة الرابعة، بحجة عدم اكتمال رسوم الدراسة، على الرغم من أني أقوم بدفع المستحقات المترتبة عليّ أولاً بأول”.

وأشار والد الطفل إلى أنَّ “هذا الأمر تسبب في ضرر نفسي بالغ لابني”، مبيّنًا أنه اتصل بمدير المدرسة، الذي وعد بحل مشكلته صباح الغد.

“المواطن” بدورها تواصلت مع مدير المدرسة، الذي أكّد أنَّ “بعض أولياء الأمور لا يدفعون الالتزامات المالية المستحقة عليهم، واعدًا بحل المشكلة”.

وفي السياق ذاته، أكّدت مصادر تعليمية أنَّ تصرف القسم لا يمت للإنسانية بصلة، كونه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشدّدين على أنَّ “الأنظمة لا تسمح بسحب مقتنيات الطالب، حال عدم تسديد ولي أمره المستحقات المالية”.

إلى ذلك، حاولت “المواطن” الاتصال بالمتحدث الإعلامي لتعليم جدة حمود الصقيران، إلا أنَّ هاتفه كان مغلقًا.

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