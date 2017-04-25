مرحبًا بـ”الكنة”.. حشرات سامّة وأمطار غير طبيعية!

المواطن- الرياض

في موسم “الكنة” تنتشر الحشرات الربيعيّة السامة، ليتفشى البعوض بشكل كبير، خاصة حول المستنقعات، وسط انخفاض لحدة الموجات الغبارية.

وأوضح الخبير في المناخ، الدكتور خالد الزعاق، أن هذا الموسم سُمي بالكنة، نسبة إلى الشيء المكنون أي الغالي والثمين، حيث يختفي الثريا عن الأنظار بسبب دخوله في حمرة شعاع الشمس، وهي مرحلة فاصلة بين الحر الهازل والحر الجاد، وتستمر 40 يومًا.

ولفت في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أنه مع انتصاف موسم “الكنة” ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار، وهو ما يعني أن نزول المطر لو وقع يكون على غير عادته، لافتًا إلى أنّ الكنة هي بوابة الدخول إلى موسم الصيف الفعلي حيث تسيطر الذراع الصيفية على المنظومة المناخية.

وأكد أن “الكنة” يظهر فيها اكفهار الأجواء، وخلخلة طقسية، وذلك بسبب ما وصفه تناطح جبهي بين الربيع والصيف.

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