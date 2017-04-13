مستشفى_الرس_يلزم_الممرضات_بالنقاب_الابيض والصحة: غطاء الرأس كاملاً

المواطن - وليد الفهمي - القصيم

اشتكى عدد كبير من الممرضات العاملات بمستشفى الرس التابعة لصحة القصيم من الزامهن بالنقاب الأبيض من قبل المدراء.

وأكدت الممرضات تلقيهن التهديد بالخصم والحرمان من بدل التميز وغيره من قبل المدراء بالمستشفى، حال عدم التزامهن بهذا الزي.

“المواطن” بدورها عرضت تفاصيل القضية على مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي والناطق الإعلامي لصحة القصيم أحمد بن عبدالرحمن البلهان الذي أكد بأن تنظيم الزي الرسمي يأتي بناء على توجيهات وتعميم وزير الصحة.

وأضاف أن التوجيهات تتضمن التأكيد على توحيد الزي الرسمي لكافة العاملين من الكوادر الطبية والفنية بما فيها الممرضات ، حيث نصت على أن يكون غطاء الرأس كاملاً باللون الأبيض.

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