مستفيدو الضمان الاجتماعي يشتكون من تأخر مستحقات شعبان والعمل ترد : أودعنا المبالغ !

المواطن - شريف النشمي - الرياض:

اشتكى عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي من تأخر إيداع معاشات شهر شعبان والذي من المفترض أن يتم ايداعه في الأول من كل الشهر هجري.

وبين عدد منهم أن هذا التأخر سيتسبب لهم بإحراج شديد خاصة أن اليوم هو آخر يوم للدوام ويخشون أن يتم تأجيل الإيداعات المالية حتى الأحد.

وتوجه الكثير من المستفيدين بالأسئلة لحساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حول سبب التأخير، ورد الحساب بالقول : إنه في حال عدم نزول معاش الضمان خلال الأيام القادمة الرجاء التوجه إلى مكتب الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها أودعت مبلغ معاشات شهر شعبان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها لمستحقي الضمان الاجتماعي بلغت 1,235,870,000 مليار ريال لـ854,730 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وأضاف الفريان، أن الوزارة أودعت اليوم أيضاً المساعدات النقدية لشهر شعبان لأجل الغذاء لـ780,091 ألف مستفيد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 172,128,000 مليون ريال، كما قامت بإيداع المبالغ الخاصة ببرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لـ797,015 ألف مستفيد، بإجمالي وصل إلى 91,965,000 مليون ريال، ليصل المبلغ المودع الإجمالي الخاص بشهر شعبان إلى 1,499,963,000 مليار ريال.

وأكد الفريان، أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين على الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، وفتح حساب بنكي شخصي، للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :