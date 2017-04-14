مسيرة خلف بن هذال من البداية إلى التكريم من الملك سلمان

المواطن ـ عبدالرحمن دياب:

بعد أن كرم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، شاعر الوطن خلف بن هذال العتيبي، أمس الخميس في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تنشر “المواطن” تسلسلاً زمنيًا لرحلة خلف بن هذال العتيبي، التي بدأت بمولده وحتى تكريمه اليوم.

من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي ولقب بـ”شاعر الوطن، وشاعر الخليج، وشاعر الملوك”. ولد خلف بن هذال يوم 3 يوليو 1943 م الموافق 1 رجب 1363 في مسقط رأسه بلدة ساجر، وتوفي والده وهو في السابعة من العمر عام 1370 هـ، فنشأ طفلاً يتيم الأب، مما ساعد على نبوغ شاعر ذي إحساس مرهف صادق. كان شاعراً وهو في العاشرة من العمر وأول قصيدة كتبها كانت وهو في الثالثة عشرة من عمره. تزوج خلف من أخت جهيمان العتيبي، وعمل وهو في سن الـ 17 في المنطقة الشرقية براتب 3 ريالات يوميًا. سجل خلف بن هذال الكثير من قصائده بصوته وألحانه، وكان الفنان سلامة العبدالله يتولى عزف العود، وأعاد الكثير من الفنانين الخليجيين غناء بعض أعماله، وقال حينها إنه نادم على ما قام به من غناء لقصائده أشد الندم. بعد عامين من مشواره الفني، انتقل خلف في عام 1381 هـ إلى العمل في الجيش الكويتي سنة، ثم استقال منه، وانخرط في العمل الحر سنة أخرى، إلا أنّه لم ينجح في عمله الحر، مما تسبب في تراكم الديون عليه. في عام 1384 هـ غادر خلف بن هذال الكويت متوجهاً إلى الشيخ تركي بن ربيعان العتيبي أمير الفوج التاسع في الحرس الوطني آنذاك، ومن حسن الطالع أن صادف اليوم التالي لوصول خلف إلى الشيخ تركي، حفل تخريج الدفعة الأولى في الحرس الوطني، والذي كان يرأسه الملك عبدالله بن عبد العزيز، في ذلك الحين، فطلب الشيخ تركي من (خلف) أن يعد قصيدة لإلقائها أمام الملك عبد الله في الحفل. ألقى خلف قصيدته أمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومنها “أنا أشهد إنك تستحق الرياسة وأنا أشهد إنك يا أبو متعب صتيمه” فأعجب بقصيدة خلف بن هذال، واستدعاه للحديث معه وشكره على قصيدته. أثناء ملازمة خلف للملك عبد الله ، قرّرت رئاسة الحرس الوطني ابتعاث عدد من جنودها لبريطانيا لدراسة العلوم الحربية، ولم يكن اسم خلف بن هذال بين الأسماء المرشحة لدورة الضباط في بريطانيا، مما حدا بـ (خلف) أن يلقي 10 أبيات بين يدي الملك عبدالله، كان آخر هذه الأبيات: قل تــمّ.. وأنا تمّ لي عشرة أبيات ويكفـي قليلك يا بطل عن كثيـرك، فقال الملك عبد الله بعد سماعه الأبيات مباشرة: اللي بغيت يا خلف؟ قال خلف: دورة المرشحين للضباط، فأمر بإلحاقه معهم. أحيل خلف بن هذال في مطلع عام 1432 هـ إلى التقاعد وهو يحمل رتبة لواء ، وله عدد من الأبناء، أكبرهم هذال، الذي يحمل الدكتوراه ورتبة عقيد، ومتعب برتبة عقيد، وفيصل وعابد برتبة مقدم بالحرس الوطني، إضافة لعدد من الأبناء الآخرين.