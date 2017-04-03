مصادر ” المواطن” : إدراج حبوب “فلاكا” على نظام مكافحة المخدرات

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

علمت “المواطن” أن إدارة مكافحة المخدرات، أدرجت أخيراً حبوب “فلاكا”، ضمن نظام مكافحة المؤثرات العقلية.

وأكّدت المصادر أنَّ “الجهات الأمنية بدأت تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحق من يقبض عليه وبحوزته حبوب (فلاكا)”.

وبيّنت المصادر أنَّ “وزير الصحة وجه خطابًا بخطورة تلك الحبوب على من يتعاطاها عن طريق الفم أو الأنف أو التبخير أو الحقن بالوريد، أو حتى تحت اللسان”.

وكشفت أنّه “شدّد التعميم على أنَّ تلك الحبوب تسبب عددًا من الأعراض الجانبية، مثل الهلاوس السمعية والبصرية، والهذيان الشديد، وفرط الحركة، أو الرغبة بالانتحار، وما يصاحبها من ارتفاع بالحرارة وزيادة في نبضات القلب وضغط الدم”.

وأكّدت المصادر الخاصة لـ”المواطن“، أنَّ الحبوب سجلت على جدول المخدرات فئة ( أ ) وتعتبر من العقاقير المحظورة.

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