مصادر “المواطن”: شرطة الطائف تسجل أول حالة اعتداء على نظام ساهر بطلق ناري! 

المواطن - أحمد المسعود - الطائف

كشفت مصادر لـ “المواطن” أن شرطة الطائف سجلت أول محضر تجاوز واعتداء على نظام ساهر من قبل مجهولين أقدموا على إطلاق عدة أعيرة نارية أصابت الغطاء الخارجي للجهاز دون تعرض الكاميرا لأي أذى يذكر.

وأوضح المصدر، أن شرطة الطائف أعدت المحضر الأول من نوعه في الاعتداء على أجهزة ساهر بعد تطبيقه وتدشينه الأسبوع الماضي في مدينة الطائف في أكثر من 123 موقعاً مختلفاً، مشيراً أن جهاز ساهر تعرض لإطلاق ناري شمال المحافظة باتجاه مناطق الحوية، فيما تعمل الجهات الأمنية خلال الساعات بالبحث والتحري حول مرتكبي الحادثة وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة.

وأكد في الوقت ذاته أن عقوبة الاعتداء على نظام ساهر لا تقبل تماماً أي تساهلات سواء بالسجن لعام أو عامين أو إقامة غرامة مالية تتجاوز 100 ألف ريال.

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