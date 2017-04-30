معلمو الليلي بجازان بدون رواتب.. والتعليم: لا تعليق!!

المواطن - علي شيبان - جازان

عبّر معلمو مدارس ومراكز تعليم الكبار بإدارة تعليم جازان عن استيائهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بداية العام الدراسي الجديد 1438.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” لم يحصل جميع معلمي مدارس تعليم الكبار ومراكز التعليم بجازان على رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ ثمانية أشهر، الأمر الذي سبب لهم معاناةً كبيرة.

في البداية تحدث الأستاذ عبدالمحسن قائلاً: “رغم رفع المسيرات الشهرية برواتب المعلمين بشكل منتظم من قبل قادة المدارس إلا أنه ما زلنا نعاني من تأخر صرف المستحقات بشكل لافت للنظر وخاصة هذه المرة منذ بدايته السنة الدراسية الجديدة 1438”.

وأضاف المدخلي “أن تعليم جازان هو الوحيد الذي لم يصرف مستحقات ورواتب معلمي تعليم الكبار، مشيراً إلى أنهم يعملون لأكثر من 8 أشهر دون مقابل”، حسب قوله.

وعبّر مجرشي عن استيائه لتأخر صرف مستحقاتهم بدون سبب يذكر مما سبب لهم الإحباط وزيادة معاناتهم المادية، فيما قرر بعض المعلمين عدم الاستمرار في التدريس الليلي إذا استمر هذا التأخر المتكرر الذي أصبح ظاهرةً من ظاهرات تعليم كبار جازان، فيما طالب معلمو مدارس الكبار من إدارة تعليم جازان بصرف جميع مستحقاتهم المالية دفعة واحدة وعدم التأخير وإعطاء المعلم حقه في نهاية كل شهر.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي لتعليم بجازان من أجل الاستفسار منه، ولكن لم يتجاوب معنا إلى الآن.

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