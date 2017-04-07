مهرجان الإبل يتصدى لمحاولة تسلل إلى ناقة أحد المُلاك

المواطن ـ الرياض:

سجلت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، موقفًا جديداً من مواقف الحزم تجاه العابثين بشروط مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، إثر ضبط حالة دخول إلى أحد شبوك الإبل داخل ميدان المزايين في ساعة متأخرة من ليل يوم أمس الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال الطريفي، أنّه “تمكنت الكاميرات الليلية في موقع مبيت الإبل، التي تُهيأ للعرض على لجنة التحكيم صباح يوم الجمعة، من رصد حالة دخول مخالفة لأحد شبوك الإبل في الميدان من مجموعة من الأشخاص لإحدى النوق الخاصة بأحد المُلاك”.

وأشار إلى أنّه “يأتي هذا الكشف عن الحالة المرصودة في إطار التأكيد على حرص إدارة المهرجان على الضبط، وحفظ حقوق المشاركين في المسابقة كافة”.

وبيّن الطريفي أنَّ “جميع الترتيبات التي تضافرت فيها جهود الجهات المشاركة وعلى رأسها الجهات الأمنية؛ كانت تعمل على أن يتم تطبيق الأنظمة والقوانين التي أقرتها اللجنة العليا للمهرجان”.

وأبرز الدكتور الطريفي أنَّ “الأشخاص الذين تعمدوا الدخول إلى المنطقة المحظورة؛ لم يعتقدوا بأن المنطقة مراقبة، إذ كان الرصد لهم منذ دخولهم، وتم التعرف على صاحب الناقة المقصودة”.

وأكّد أنّه “لذا اجتمعت اللجان المعنية في إدارة المهرجان في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، على رأسها لجنة التحكيم، التي باشرت الإجراءات القانونية تجاه مالك الناقة وأي متسبب آخر في الموضوع”.

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