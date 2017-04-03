مواطن عبر واتساب: “ترى أنا جوعان ما تغديت”.. شاهد رد فعل أصحابه

المواطن - سعد البحيري

وثّق مواطن بالفيديو كرم أصدقائه معه بعد أن أوهمهم أنه لا يوجد معه ما يشتري به طعاماً للغداء.

وقال المواطن إنه أرسل رسالة إلى أصدقائه عبر مجموعة على واتساب قال لهم فيها إنه جوعان ولا يمتلك ثمن الطعام وترك لهم رقم حسابه الخاص في البنك، ثم أغلق جواله.

وأضاف المواطن أنه فوجئ بتحويل ما يزيد عن 30 ألف ريال من أصدقائه في وقت قصير؛ مؤكدًا أنه سيقوم برد كل مبلغ إلى صاحبه.

وأشار المواطن إلى أن المملكة وأهلها بخير وأنهم يسارعون إلى إغاثة المحتاج.

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