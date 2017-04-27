مواطن ينقذ طفلاً من بين أنياب الكلاب الضالة في خميس مشيط

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ خميس مشيط:

أنقذت العناية الإلهية طفلاً مساء اليوم الخميس، بعدما هاجمته الكلاب الضالة في حي الموسى بخميس مشيط، على طريق الرياض، إذ تدخّل أحد المارة لانتشاله من بين أنيابها، ونقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لعضات عدة في مواقع مختلفة من جسمه.

وأوضحت مصادر صحيفة “ المواطن “، أنَّ الأطباء أجروا في المستشفى المدني الإسعافات الأولية للطفل، لينقل بعدها من طرف والده إلى المستشفى العسكري.

وكشف عبدالعزيز العمري، أحد سكان الحي، في رسالة إلى “ المواطن “، أنَّ سكان حي الموسى في خميس مشيط يعانون معاناة شديدة من كثرة الكلاب الضالة، التي باتت تشكّل خطرًا على حياة الكبار والصغار، فضلًا عن إزعاجها ليلًا بكثرة النباح والفوضى التي تحدثها بين الناس.

وأوضح أنّه “كان آخر أفعالها اعتداءها الوحشي على الطفل صغير، هذا المساء، الذي كاد يفقد حياته لولا لطف الله سبحانه، ووقوف أحد المارة الذي استطاع بقوة وشجاعة أن ينتشله من بين أنيابها، على الرغم من وجود أكثر من عشرين كلبًا في المكان”.

وطالب العمري، بلدية المحافظة بتكثيف عمل فرق إبادة هذه الكلاب في جميع أحياء المحافظة، التي تعاني هذه الأيام من انتشار هذه الكلاب، التي تشكل خطرًا حقيقيًا على الأطفال عند خروج من المنزل، آملًا سرعة تفاعل البلدية بعد هذه الحادثة المؤسفة.

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