نائب أمير جازان يوجه بعدم نشر إعلانات الترحيب وتحويلها للجهات الخيرية

المواطن - عمر عريبي - جازان

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بعدم نشر إعلانات ترحيب أو تهاني عبر الصحف المحلية ووسائل الإعلام بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وشدد نائب أمير المنطقة على أهمية توجيه قيمة إعلانات التهاني والترحيب إلى الجمعيات والجهات الخيرية بالمنطقة.

ويأتي ذلك حرصًا منه على دعم تلك الجمعيات الخيرية والعمل الخيري بالمنطقة، وصرف قيمة أي تهاني إلى الجهات المستحقة والتي تعود بالنفع والفائدة إلى المحتاجين من منسوبي تلك الجهات والجمعيات، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

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