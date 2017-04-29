هذا جدول أعمال حسام بن سعود في أولى أيام مباشرة منصبه الجديد

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

يصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة، إلى مطار الملك سعود بن عبدالعزيز عند الساعة 11 صباح يوم غدٍ الأحد، لمباشرة مهامه الرسمية بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة الباحة.

كما يصل في معيته صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وسوف يكون باستقبال أمير الباحة لدى وصوله، صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، كما يستقبله مشايخ القبائل ومدراء الإدارات الحكومية وأعيان ورجال أعمال المنطقة.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة، خضر بن عبدالرحمن الغامدي، أن الأمير حسام سوف يُشرف حفل الاستقبال الذي تقيمه إمارة منطقة الباحة، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان الإمارة، فيما يشرف مساء الأحد حفل استقبال الأهالي وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وأعرب أهالي ومسؤولو منطقة الباحة عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، على ما قدمه من جهود موفقة طيلة فترة عمله الماضية بإمارة المنطقة، والتى أسهمت في تطوير الباحة، متمنين للأمير مشاري دوام التوفيق.

وأبدى الأهالي سعادتهم وترحيبهم بصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وتهنئتهم له بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميرًا لمنطقة الباحة، مشيدين بما يحمله من خبرات إدارية وتنموية سوف تسهم في تطوير وازدهار منطقة الباحة، في ظل الدعم والمتابعة الكريمتين من قبل حكومتنا الرشيدة.