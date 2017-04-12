هذا ما تبقى من أيام لرفع آليات وسياسات حساب المواطن للمقام السامي

المواطن - الرياض

يترقب المتقدمين على برنامج حساب المواطن رفع آلية وسياسة البرنامج للمقام السامي لإقرارها بعد 20 يومًا، كما هو مقرر وذلك بعد أن أنهيت الإجراءات المتعلقة بملف آليات الصرف والاستحقاق قبل أيام.

وتتكون اللجنة الوزارية المسؤولة عن وضع آليات وسياسات البرنامج من وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية.

وكان برنامج “حساب المواطن”، أكد في اخر احصائية له أن مجموع المسجلين في البوابة الإلكترونية للبرنامج، تجاوز 11.8 مليون فرد، وذلك بحسب الإحصاء الوارد من البرنامج للطلبات مكتملة التسجيل، منذ انطلاق التسجيل في الأول من شباط/فبراير، وحتى يوم الأحد الموافق 9 نيسان/أبريل.

وكشف الإحصاء أنَّ “مجموع المسجلين في البرنامج بلغ 11.841 مليون فرد، حيث بلغ المسجلين في البرنامج بحسابات مستقلة نحو 3.430 مليون مسجل، فيما بلغ عدد التابعين لهم 8.411 مليون فرد”.

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