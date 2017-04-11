هذه أبرز المشكلات أمام المتقدمات للوظائف عبر جدارة

المواطن- عبد الرحمن دياب

بعد أن استأنفت وزارة الخدمة المدنية ، صباح الأحد الماضي استقبال طلبات النساء الخريجات المتقدمات على الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العموميين، عبر نظام “جدارة”، يبدو أن هناك مشكلات عديدة تواجه المتقدمات.

ومن ضمن المشكلات التي رصدتها “المواطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدم حفظ بيانات المتقدمات، وأيضًا رفض تسجيل الدخول بالرغم من صحة البيانات.

أكدت عواطف أنّ هناك مشكلة تخص تسجيل الدخول إلى حسابها في جدارة، على الرغم من أنها متأكدة من الرقم السري والسجل المدني.

وتعجبت “فوف” من وجود رسالة غريبة تظهر لها كلما سجّلت.

وسألت أم عبد الله، وقالت إنّ أهلها يقدمون في جدارة ولكن الرد أنه لا توجد وظائف تناسب مؤهلاتهم مع العلم أن هناك متقدمات أقل منهن في التخصص تمّ قبولهن.

ومن جانبها، أوضحت من رمزت لاسمها بوبيا أنها تخرجت قبل “قياس” وقبل “جدارة” ومن حقها أن تتوظف دون ما وصفتها شروطًا تعسفية.

ويبدو أنّ المشكلات تزداد، حيث قالت نيرة إنها تقدم على الوظائف الإدارية في جدارة ولكن الموقع لا يرضى حفظ البيانات، متسائلة “ما الحل”؟

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية الوزارة عن أنّ مجال التسجيل واستقبال الطلبات سيبقى مفتوحًا حتى منتصف ليل الخميس المقبل.

ودعت الخدمة المدنية الخميس الماضي الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المتوفرة عبر نظام جدارة ، بعد أن تلقّت طلبات تشغيل من قبل الجهات الحكومية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف 1894 وظيفة.

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