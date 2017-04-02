هل تصبح مكّة على رأس أفضل 100 مدينة في العالم؟

المواطن- مكة المكرمة
رأى الدكتور سعيد العمودي، الحاصل على الدكتوراه في مجال المدن الإبداعية، أنّ مكة المكرمة مؤهلة لأن تصبح على رأس أفضل 100 مدينة حول العالم، وذلك لأنها تضم أكبر نظام لجمع النفايات في العالم.
ولفت العمودي في تصريحات ببرنامج “أخباركم” على شاشة “المجد”، إلى أنّ شركة فنلندية هي التي تبنّت المشروع وتفخر بذلك، حيث يتم جمع النفايات من 300 نقطة في أنحاء الحرم المكي.
وأكد أنّ المشروع أثبت وجود حلول إبداعية لمشكلات المدن.
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