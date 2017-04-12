هل فقدوا الأهلية أم أنَّ خيانة الأزواج باتت طبيعية!!

هل فقدوا الأهلية أم أنَّ خيانة الأزواج باتت طبيعية!!

2017/04/12
الساعة 8:32 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
5080
1
طباعة
المواطن ـ رقية الأحمد:

 

 

يجبر بعض أولياء الأمور بناتهم على احتمال ما لا يطقن من الحياة الزوجية، لاسيّما حين تقترن بالخيانة والامتهان.

وانفجر موقع “فسيبوك” للتواصل الاجتماعي، غضبًا من قصّة سيّدة، حبسها ذووها، بسبب رفضها العودة على ذمّة طليقها الخائن، معتبرين ذلك انتهاكًا للحرية الشخصية، ولأدنى حقوق الإنسان.

واستغرب المصريّون، كيف قبل ذوو السيّدة، أن تكون ابنتهم على ذمّة رجل اعتاد ممارسة العلاقات المحرمة مع فتيات بأجر، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمامها دون حياء.

ولم تنجُّ السيّدة من الملامة أيضًا، إذ أنّهم استنكروا قبولها بالعودة إلى عصمته مرّتين، بعدما طلّقها وقذف بها إلى الشارع مع رضيعتها، فضلاً عن صمتها على الضرب والإهانة، معتبرين استفاقتها متأخّرة.


ِشارك على الفيس بوك

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :

STC 805580 موبايلى 606696 زين 701589
اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالصور.. أميركا تستهدف أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية.. ماذا تعرف عن “أم القنابل”؟

في واقعة هي الأولى من نوعها، أسقط الجيش