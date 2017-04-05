هل يلبّي القاضي مطالب أهالي الحصيَّان بعد 4 أعوام من الانتظار؟

المواطن ـ سعيدة الصوالحة ـ عسير:

أربعة أعوام مضت على مطالب أهالي قرية الحصيَّان، التابعة لمركز السعيدة بمحايل عسير، بسفلتة الطريق الترابي المؤدي إلى قريتهم الذي يربطهم بالطريق العام، وبجميع الخدمات، ومع ذلك، لايزال الأهالي يناشدون سفلتة 2 كم فقط.

وأوضح المواطن، سليمان الصالحي، أنهم طرقوا جميع الأبواب طيلة الأربعة أعوام، مبيّنًا أنهم “تقدموا بطلب سفلتة طريقهم الذي يبلغ طوله نحو 2 كم، عندما كانت خدماتهم البلدية تتبع البرك، وقوبلت مطالبهم بالوعود الزائفة من قِبل رئيس البلدية آنذاك”.

وأفاد الصالحي بأنّ “رئيس البلدية أخبرنا أنَّ سفلتة طريقنا اعتُمدت في العام المالي 1434هـ، بينما نحن في منتصف عام 1438هـ، ولم نرَ أي بوادر لسفلتته، وليس من المعقول أنْ يتم تجاهلنا 4 أعوام”.

ومن جانبها، تواصلت “المواطن” مع رئيس بلدية البرك، حسين رجب، الذي أوضح أنّ “السعيدة وقراها تتبع خدماتها لبلدية محايل”، بينما كانت مطالب الأهالي- آنذاك- في بلدية البرك، قبل أنْ تُضم خدمات السعيدة لبلدية محايل، واعتمد طريقهم في العام المالي 1434هـ، فهل ذهبت مطالبهم أدراج الرياح؟!.

وتواصلت – أيضاً – “المواطن” مع رئيس بلدية محايل، المهندس علي الشهري ولم تتلقَ أي رد!.

ويناشد الأهالي، أمين منطقة عسير المهندس صالح القاضي، التوجيه العاجل حيال سفلتة طريقهم الذي يبلغ طوله نحو 2 كم، فهل يلبي القاضي طلبهم؟.