هنا التفاصيل.. جامعة الباحة تبدأ استقبال المتقدمين لوظائفها الأكاديمية

المواطن - الباحة

بدأت جامعة الباحة، أمس، استقبال طلبات التقدم لشغل عدد من الوظائف المتاحة والوظائف التي يشغلها متعاقدون في جميع التخصصات التي تقدّمها الجامعة على درجات ” أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ” ، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وأبانت الجامعة أن التقديم على تلك الوظائف يستمر لمدة 10 أيام، ويشترط حصول المتقدم على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم، وأن تكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وألا يكون قد حصل عليها عن طريق التعلم عن بُعد أو البرامج المدفوعة والموازية وما شابه ذلك من برامج وإحضار ما يثبت ذلك.

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