هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج قياس لقدرات طلاب الثانوية وكفايات المعلمين

من المتوقع أن يتم، اليوم الاثنين، الإعلان عن نتائج قياس لقدرات طلاب الثانوية العامة، وأيضا نتائج قياس لكفايات للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلي نتائج القياس التحصيلي للاختبارات الورقية والمحوسبة لعام 1438.
ومن المرتقب أنه يتم الإعلان عن النتائج مساء اليوم والتي تشتمل على اختبارات قدرات الطلاب للثانوية العامة، بالإضافة إلي النتائج التحصيلية التي من المقرر إعلانها صباح اليوم، وسكون الاستعلام عن النتائج الأولية للقياس عبر الرقم المدني ورقم الاشتراك من الرابط الرسمي لموقع نتائج قياس .
وتشمل نتائج الاختبارات المنتظر ظهورها اليوم الاثنين في المركز الوطني للقياس والتقويم نتائج قياس القدرات العامة ونتائج قياس اختبارات تحصيلي وقدرات الجامعيين، بالإضافة إلى نتائج كفايات اللغة الإنجليزية، ونتائج كفايات المعلمين والمعلمات لعام 1438.
وللاستعلام عن نتائج قياس يرجى الدخول على الرابط (هنا).
للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :
STC 805580 موبايلى 606696 زين 701589