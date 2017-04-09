هنا.. رابط التسجيل في الوظائف الإدارية عبر جدارة

المواطن - الرياض

تبدأ وزارةُ الخدمة المدنية، اليوم الأحد، في تلقي الطلبات الخاصة بالخريجات الحاصلات على تخصصات ودرجات علمية مناسبة، للتقدم في الوظائف المشمولة في السلم العام لرواتب الموظفين، من خلال نظام جدارة الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن التقديم سوف يشمل الحاصلين على درجات من خارج أو داخل المملكة، وبينت أن الإعلان يهدف لشغل الوظائف المشمولة في السلم العام لرواتب الموظفين من الرجال والنساء، والتي قامت وزارة الخدمة المدنية بتلقي طلبات إشغالها بنظام إشغالها بنظام جدارة حتى تاريخ 24-6-1438 هـ.

وأوضحت الخدمة المدنية أنه للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على رابط الموقع الإلكتروني وزارة الخدمة المدنية (هنا).

ومن المقرر أن تتم عملية التسجيل في الوظائف الإدارية عبر جدارة، وسيكون التقديم متاحاً للخريجات في الفترة من الثاني عشر وحتى السادس عشر من رجب الحالي.

يذكر أن الموقع الإلكتروني لجدارة بدأ في تلقي الطلبات الخاصة بالرجال في الفترة من الخامس وحتى التاسع من شهر رجب الحالي.

وكانت وزارة الخدمة المدنية دعت الأسبوع الماضي، الخريجات والخريجين من الحاصلين على تخصصات ودرجات علمية مناسبة لشغل للتقدم للوظائف المشمولة في السلم العام لرواتب الموظفين، الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف من الرجال والنساء، لتقديم الطلبات من خلال نظام جدارة الإلكترونية، مع وعد من قبل الوزارة على توفر كثير من الوظائف للشباب السعودي في الخطة المطروحة ضمن رؤية المملكة 2030.

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