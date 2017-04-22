هنا.. رابط وطريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

المواطن - الرياض

وجّهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الدعوة للمشتركين على برامج التأمين، للاستعلام عن مستحقاتهم عبر موقعها الرسمي، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي لمعرفة ما إذا كان لهم رصيد لم يتم صرفه عبر تقديم طلب من المستحق خلال الفترة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، شرائح المشتركين المستهدفين من استعلام رصيد التأمينات، وهم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومية ممن بلغ سن الستين وأحيل للتقاعد أو المتقاعدين بسبب العجز، وكذلك أفرد أسر المستفيد المتوفى من هاتين الفئتين، وذلك عبر رابط الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية.

وأضاف متحدث التأمينات الاجتماعية أنه من دواعي حرص المؤسسة على مصالح المشتركين، ولسرعة وصول المستحقات لأصحابها، وبعد تعذر الوصول لبعض المشتركين فقد تم تدشين حملة توعية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلانات الطرق لتسهيل التواصل مع المستفيدين أو أفراد أسرهم لاستعلام مستحقاتهم المالية.

يأتي ذلك فيما نشر موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية طريقة الاستعلام عن المستحقات التأمينية ورصيدها، وتم توضيح كيفية التعرف على مستحقات المشتركين بالقطاعين الخاص والحكومي، حيث يتم الدخول للموقع الإلكتروني للمؤسسة ومنه رابط الاستعلام عن مستحقات تأمينية وإدخال رقم الهوية أو رقم الاشتراك أو الحفيظة التأمينية.

يعقب ذلك مراجعة مكاتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية كي يتمكن المستعلم من صرف مستحقاته غن وجدت.

ووجهت التأمينات الاجتماعية الدعوة لمشتريكيها أو من ينوب عنهم من العاملين بالقطاع الخص أو الحكومي، للاستعلام عن أرصدتهم لدى التأمينات العامة الاجتماعية وتقديم طلب لصرف المستحقات.

ويمكن للمواطنين التحقق من بيانات مستحقاتهم التأمينية عبر موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الرابط (هنا).

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