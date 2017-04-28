هنا شروط وطريقة التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل للجنسين

المواطن- خالد الأحمد -الرياض:

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات فقط، في بعض كليات الجامعة، بمسمى “أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – محاضر”، في العديد من التخصصات.

وقالت الجامعة إنّ العمل وفق الشروط التالية:

1- الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية، أو جامعة أخرى معترف بها.

2- أن تكون الدراسة في جميع المراحل بالتفرغ التام.

3- ألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدًا، ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية.

4- ألا يكون المتقدم على رأس العمل في أي جهة حكومية.

5- شهادة التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية (للمتقدمين على الوظائف الصحية).

ولمعرفة تفاصيل عن التخصصات والوثائق المطلوبة، اضغط (هنا)

وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة عن توفّر وظائف معيدات شاغرة للسعوديات فقط، في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل، لحمَلة درجة البكالوريوس، في تخصصات “الرعاية التنفسية، وتقنيات التخدير، وتقنيات علوم الأعصاب، وعلوم المختبرات الطبية، والتمريض، وتقنية المعلومات الطبية، وتغذية إكلينيكية”.

ولمعرفة تفاصيل عن شروط الوظائف والوثائق المطلوبة، اضغط (هنا )

وأوضحت الجامعة، أنَّ التقديم سيتم فتحه خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 4 شعبان 1438هـ وحتى يوم الأحد الموافق 11 شعبان 1438هـ، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني (هنا).