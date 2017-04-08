هنا موعد تقديم النساء على الوظائف الإدارية عبر جدارة

المواطن - سعد البحيري

تبدأ وزارة الخدمة المدنية غدًا الأحد، تلقي طلبات الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عبر جدارة.

وطبقًا لجدول الإعلانات الوظيفية لعام 2017، والذي أعلنته وزارة الخدمة المدنية في يناير الماضي، فإنّ التسجيل على الوظائف الإدارية سيكون متاحًا للخريجات خلال الفترة من 12-16 من شهر رجب الجاري.

وكان موقع جدارة قد بدأ في تلقي طلبات الرجال خلال الفترة من 5-9 رجب الجاري.

وكانت الخدمة المدنية، قد دعت الأسبوع الماضي، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، الراغبين في التقدم لتلك الوظائف (رجال / نساء)، لتقديم طلباتهم عبر برنامج جدارة.

وأشارت الخدمة المدنية إلى أنَّ التقديم يشمل من تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة”، مبيّنة أنَّ “هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام(رجال/ نساء)، التي تلقّت وزارة الخدمة المدنية طلبات إشغالها في نظام جدارة الى تاريخ 24 /6 /1438هـ”.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع الوزارة الإلكتروني من هنا.

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