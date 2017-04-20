هنا.. موعد صرف راتب شهر رجب والأشهر المقبلة

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة بشغف صرف راتب شهر رجب خلال الأسبوع المقبل، وذلك حسب النظام الشمسي الجديد الذي يتم اتباعه حالياً في صرف الرواتب.

ومن المتوقع أن يتم صرف وإيداع رواتب شهر رجب من عام 1438 حسب النظام الشمسي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أبريل 2017، وهو الموافق 5 من برج الثور، وسيكون صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة على النحو التالي:

رواتب شهر رجب موعد الصرف 5 من برج الثور الموافق 25 أبريل 2017

راتب شهر شعبان موعد الصرف 5 من برج الجوزاء الموافق 25 مايو 2017

راتب شهر رمضان موعد الصرف 5 من برج السرطان الموافق 26 – 6 – 2017

راتب شهر شوال موعد الصرف 5 من برج الأسد 27 – 7 – 2017

راتب شهر ذي القعدة موعد الصرف 5 من برج العذراء الموافق 27 أغسطس 2017

راتب شهر ذي الحجة موعد الصرف 5 من برج الميزان.

ويتم صرف الرواتب حالياً في المملكة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 1437/12/25 هجرية بصرف رواتب موظفي الدولة كما جاء في المرسوم الملكي الصادر برقم م/6 وتاريخ 1407/4/12 هجرية، وذلك طبقاً للتقويم الشمسي الهجري.

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