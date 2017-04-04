هنا موعد صرف 17.3 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات #محايل

المواطن- حسان الصالحي- محايل

وافق مدير التعليم بمحافظة محايل، منصور بن عبدالله آل شريم، اليوم، على صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمبلغ 17396800 مليون لشهر جمادى الأولى للعام الدراسي الحالي، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، حامد الشمراني، أنّ المكافآت تشمل إعانات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية وبكل أنواعها والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

من جانبه قال مدير الشؤون الإدارية والمالية، علي الرايقي، إنه على أولياء الأمور مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ في الموعد المشار إليه.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :