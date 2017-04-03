هنا يبدأ طريقك إلى وظائف كلية نايف للأمن الوطني

المواطن ـ خالد الأحمد:
أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عبر مراكز التدريب الوطني عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة.
وبيّنت الكلّية، أنَّ ذلك من يوم غد الثلاثاء 1438/7/7هـ إلى نهاية يوم الاثنين 1438/7/13هـ، على رتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة، عبر التسجيل لدى بوابة التوظيف لوزارة الداخلية، من هنا.
وأشارت، إلى أنَّ الشروط تتضمن:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.
- ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
- أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية بموجب الكشف الذي سيجرى من قبل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
- أن لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن30 عامًا، حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب (قبل بدء الدورة بشهرين).
- أن يتوفر لدى المتقدم المؤهل المطلوب بالوظائف المعلن عنها.
- أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم.
- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.
- أن لا يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة عن (70 %).
- أن لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن (55%).
وشدّدت الكلّية على أنَّ:
- جوال المتقدم هو الوسيلة المطلوبة للتواصل عن طريق الرسائل النصية.
- إدخال البيانات الصحيحة حتى لا يتم استبعاد الطلب.
وأكّدت أنَّ “أي طلب سابق للتوظيف ملغى ويجب التسجيل من جديد”.
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