هنا يبدأ طريقك إلى وظائف كلية نايف للأمن الوطني

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عبر مراكز التدريب الوطني عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة.

وبيّنت الكلّية، أنَّ ذلك من يوم غد الثلاثاء 1438/7/7هـ إلى نهاية يوم الاثنين 1438/7/13هـ، على رتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة، عبر التسجيل لدى بوابة التوظيف لوزارة الداخلية، من هنا.

وأشارت، إلى أنَّ الشروط تتضمن:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية. ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية بموجب الكشف الذي سيجرى من قبل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. أن لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن30 عامًا، حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب (قبل بدء الدورة بشهرين). أن يتوفر لدى المتقدم المؤهل المطلوب بالوظائف المعلن عنها. أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم. أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة. أن لا يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة عن (70 %). أن لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن (55%).

وشدّدت الكلّية على أنَّ:

جوال المتقدم هو الوسيلة المطلوبة للتواصل عن طريق الرسائل النصية.

إدخال البيانات الصحيحة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

وأكّدت أنَّ “أي طلب سابق للتوظيف ملغى ويجب التسجيل من جديد”.

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