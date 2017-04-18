وافد يهتك عرض خليجية في غرفة قياس الملابس

المواطن - وكالات

استمرارًا للجرائم التي يتورط فيها العديد من العمالة الوافدة في الدول الخليجية، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات، اليوم عاملًا آسيوياً بتهمة هتك عرض خليجية عبر تصويرها بكاميرا هاتفه، أثناء انشغالها بقياس بنطال داخل غرفة قياس أحد المحلات في مركز تجاري شهير.

وأفادت المجني عليها وهي موظفة في الثلاثينيات من عمرها، بأنها بينما كانت تقيس البنطال في الغرفة المخصصة، لاحظت وجود حركة تحت الباب، وشاهدت هاتفاً متحركاً بوضعية تسجيل الفيديو، قبل أن تصرخ، ويمد المتهم يده ليسحب الهاتف، وينسل من المكان بحسب صحيفة البيان

وأضافت أنها استعانت بالشرطة بعيد خروجها من غرفة القياس، وتم ضبط المتهم الذي بدت عليه علامات الخوف واعترف في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة المسندة إليه.

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