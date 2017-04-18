وزارة الإسكان : هذه اجراءات تخصيص مستفيدي سكني عبر بوابة اسكان

المواطن - الرياض

تواصل بوابة سكني استكمال اجراءات تخصيص برامج التمويل السكني التي تم الإعلان عن الدفعة الثالثة منها السبت الماضي والتي بلغت 18799 منتجاً، من خلال موقعها على الانترنت وكذلك موقع الصندوق العقاري.

وكانت وزارة الإسكان قد دعت المستفيدين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الثالثة من برنامج سكني لهذا الشهر إلى استكمال إجراءات تخصيص الدعم عبر الدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه المواطن.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني الراغبين باستكمال إجراءات التخصيص عليهم الدخول إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي (هنا)، ‏كما دعت مستفيدي ⁧‫صندوق التنمية العقارية‬⁩ إلى الدخول إلى بوابة الصندوق (هنا).

‏⁧‫وتضمنت الدفعة الثالثة‬⁩ تخصيص (4,513) فيلا سكنيّة موزّعة على عدة مناطق حول المملكة ضمن الدفعة الثالثة من الحملة، وتخصيص (6,093) أرضاً سكنيّة موزّعة على عدة مناطق حول المملكة، كما تضمنت الدفعة الثالثة أسماء 7700 مستفيد من قوائم صندوق التنمية العقارية‬⁩.

يذكر أن وزارة الإسكان قد تعهدت مطلع العام الجاري بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، على دفعات شهرية، وتشمل 120 ألف وحدة سكني متنوعة المساحات والأسعار وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

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