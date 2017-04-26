وظائف إداريّة شاغرة بمجموعة الزامل في الخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف على مسمى:

1- محلل الضرائب والتقارير المالية: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، أو المالية).

2- مراجع داخلى: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 26 نيسان/أبريل 2017م؛ ومستمرٌ حتى تاريخ 26 يوليو(تموز) 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط هنا

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