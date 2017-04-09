وظائف شاغرة بجمعية تحفيظ القرآن في المدينة المنورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة، للعمل بمقر الجمعية في منطقة المدينة المنورة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مدير الشؤون المالية.

2- موظف علاقات عامة وإعلام.

3- مندوب تنمية الموارد.

4- إداري.

5- مشرف تربوي.

6- معلم قرآن.

وأوضحت الجمعية أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: هنا

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







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