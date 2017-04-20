وظائف صحية شاغرة للجنسين بجامعة الملك فيصل

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن توفر عدد من الوظائف بنظام العقود، على بند التشغيل لمركز طب الأسنان التعليمي بكلية طب الأسنان.

وأوضحت العمادة، أنّها ترغب بشغل تلك الوظائف بمواطنين (ذكور وإناث)، وذلك في التخصصات والشروط التالية:

طبيب أسنان: بكالوريوس طب أسنان بتقدير جيد جداً على الأقل، خبرة في تدريب الطلاب لا تقل عن 3 سنوات في أقسام سريرية مختلفة. مساعد طبيب أسنان: بكالوريوس في التمريض السني بتقدير جيد جداً على الأقل، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التمريض السني. فني مختبر أسنان: بكالوريوس في المختبرات السنية، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مختبرات الأسنان. مهندس أجهزة طبية: بكالوريوس هندسة، تخصص هندسة معدات طبية، خبرة لا تقل عن 3 سنوات. موظف التعقيم المركزي: بكالوريوس علوم طبية تخصص مختبرات/ تعقيم، خبرة في تشغيل وحدة التعقيم المركزي مدة لا تقل عن سنتين. موظف الطوارئ الطبية: بكالوريوس طب أسنان، خبرة في وحدات الطوارئ لمدة لا تقل عن سنتين. فني أشعة أسنان: بكالوريوس أو دبلوم في علم الأشعة/ علم الأشعة السنية، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في علم الأشعة السنية. موظف منع العدوى: بكالوريوس علوم طبية، خبرة في وحدات منع العدوى لمدة لا تقل عن سنتين. سكرتير طبي: بكالوريوس في السكرتارية الطبية، خبرة لا تقل عن 3 سنوات السكرتارية الطبية/ السنية.

ومن جانبه، بيّن عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أنَّ “على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية”.

وأهاب النفيعي بمن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 25-7-1438هـ، مشيرًا إلى أنَّ التسجيل ينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء 29-7-1438هـ، مؤكداً أنّه “لن يتم استقبال أي طلبات ورقية”.

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