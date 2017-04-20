وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت إدارة مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، عن توفر أكثر من 800 وظيفة شاغرة للجنسين في العديد من التخصصات، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة.

وأبرزت الإدارة، أنَّ الوظائف تشمل التخصصات التالية:

وظائف طبية.

وظائف طبية مساندة.

وظائف هندسية.

وظائف تعليمية.

وظائف خدمات مساندة.

وظائف فنية.

وظائف إدارية.

وظائف للمستخدمين.

الشروط العامة المطلوبة:

يمنح المعين راتب المستوى والدرجة المستحقة من السلم الصحي أو السلم الإداري حسب مؤهلاته وخبراته العملية. المتقدمون على الوظائف الصحية يشترط حصولهم على شهادة تصنيف وبطاقة تسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. المؤهلات الدراسية من خارج المملكة تتطلب إرفاق معادلتها من الجهات المختصة. على المتقدم التأكد من مطابقة مؤهلاته حسب متطلبات الوظيفة.

وأوضحت الإدارة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر صفحة التوظيف، بموقع مستشفيات القوات المسلحة بالشمالية الغربية الإلكتروني، بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 1438/7/23هـ، ومستمر لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان.

وللتقديم ومعرفة الشروط، تفضل بالدخول من هنا.

STC 805580

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