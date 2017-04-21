وظيفة هندسية شاغرة بمؤسّسة التقاعد في القصيم

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، عن وظيفة هندسية شاغرة، بمسمى “مهندس حاسب آلي مساعد”، على المستوى (38)، للعمل بفرع المؤسسة بمنطقة القصيم (محافظة بريدة).

وأشارت إلى أنَّ ذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

أن يكون حاصلاً على بكالوريوس حاسب آلي في أحد التخصصات التالية: (علوم حاسب، هندسة حاسب، نظم معلومات، هندسة برمجيات). خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال إدارة البنية التحتية (أنظمة التشغيل والخوادم، إدارة الشبكات، إدارة أجهزة التخزين المركزية أو النسخ الاحتياطي). أن يجتاز المقابلة الشخصية. يشترط الإقامة الدائمة في مقر الوظيفة، وسوف يتم المطالبة بما يثبت ذلك. أن لا يكون موظفاً عند تقديم طلب التوظيف.

وأبرزت أنّه “يخضع المقبول للتدريب العملي لمدة ثلاثة أشهر، في مقر المؤسسة الرئيسي بالرياض”، مبيّنة أنَّ “التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23/ 7/ 1438هـ، ومستمر حتى تاريخ 6/ 8/ 1438هـ”.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ ادخل من هنا.

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