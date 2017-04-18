وفاة مواطن سعودي سقط من الطابق الـ 16 بفندق شهير بالقاهرة

المواطن - القاهرة

لفظ مواطن سعودي ، أنفاسَه الأخيرة، إثر سقوطه من الطابق السادس عشر، بأحد الفنادق الشهيرة بحي الزمالك الراقي بالقاهرة.

وباشرت سلطات الأمن وجهات التحقيق المصرية الحادثة، حيث تمت معاينة الجثمان، وأمرت النيابة بتشريحه لمعرفة سبب الوفاة والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق لكشف ملابسات الحادث.

وأفاد صديق المجني عليه خلال التحقيقات أنهما كانا يتحدثان معاً في شرفة الغرفة بالفندق، وفُوجِئ باختلال توازن المجني عليه، ثم مال ناحية الشرفة، ليسقط منها.