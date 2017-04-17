وقف أمام منزله فكادت أن تسحقه سيارة بلدية رجال ألمع.. تفاصيل مُروعة!

المواطن - رائد القرفي - رجال ألمع

نجا مواطن اليوم في قرية ” وادي العوص”، بمحافظة رجال ألمع من الموت المحقق بعد تعرضه لحادث مروري أليم، حيث هوت عليه سيارة بلدية المحافظة وهو واقف بالقرب من سيارته أمام منزله.

وكشف المواطن عبدالله مشعوف لـ “المواطن“، كواليس الواقعة، وأوضح أنّ عمال البلدية اكتفوا بوضع بلك تحت العجلات الأمامية للسيارة؛ مما أدى إلى تفتتها وانحدارها بسرعة عالية ومخيفة والسائق كان خارجها، حيث اصطدمت بسيارته التي كانت تقف أمام منزله.

وأضاف أن بلدية رجال ألمع لم تحضر للموقع ولَم تتواصل معه حتى لو بالاتصال بل على العكس تمامًا، هو من تواصل معهم، ولكنهم للأسف لم يتجاوبوا معه أبدًا، بالرغم من مباشرة الحادث من قِبل المرور وكتابة تقرير مفصل بذلك.

وطالب البلدية بإصلاح سيارته وما لحق بها وبالمنزل من أضرار كبيرة، بالإضافة إلى طلبه لمحافظ رجال ألمع بمحاسبة البلدية لعدم تواصلها معه حتى لو بالاتصال.

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