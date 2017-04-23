124 وظيفة شاغرة للجنسين بمدينة الملك عبدالعزيز العسكرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة بمنطقة تبوك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (124) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، على بند التشغيل والصيانة، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الكلية التقنية، وشهادة المعهد الثانوي الصناعي، وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل في كل من: “تبوك، والرياض، وطريف، وتيماء، وشرماء”، وفق الشروط التالية:

1- سوف تكون فترة التقديم لمدة خمسة أيام.

2- يمنح المتعين راتب المرتبة والدرجة المستحقة حسب سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية ويضاف إليه (25%) وذلك مقابل (48) ساعة عمل أسبوعياً.

3- على المتقدم مراعاة الدقة عند تعبئة البيانات والتأكد من صحة جميع المعلومات المسجلة، وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاد طلبه.

4- لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة وإلا سيقوم النظام بإلغاء طلبه تلقائياً.

5- على المتقدم التأكد من مطابقة مؤهلاته وخبراته مع ما هو محدد.

6- على المتقدم الاحتفاظ برقم الطلب.

7- من لديه مؤهلات دراسية من خارج المملكة يجب عليه معادلتها من الجهات المعنية قبل التقديم.

8- على المتقدم متابعة طلبه عن طريق الموقع بصفة مستمرة لمعرفة ما تم على طلبه وموعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية.

9- على المتقدم الحضور بالمواعيد المحددة من قبل الإدارة والتي ستظهر بالموقع والالتزام بها، ويتحمل مسؤولية التأخير أو عدم الحضور.

10- لا يعتمد إلا بالشهادات والخبرات المدخلة خلال فترة التقديم والمسجلة بالبرنامج ولا يعتمد بالشهادات أو الخبرات التي تقدم بعد انتهاء فترة التقديم.

11- يفضل من لديه دورات في مجال اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي لجميع الوظائف.

12- تحدد المراتب حسب المؤهلات المطلوبة ومستويات الدخول المحددة بدليل تصنيف الوظائف العام.

– الملفات المطلوبة عند التقديم:

يجب أن تكون الملفات من نوع (PDF)، وأن تكون الصورة الشخصية من نوع jpg ولا يتعدى حجمها 200 كيلو بايت.

1- صورة شخصية حديثة.

2- السيرة الذاتية.

3- بطاقة الهوية الوطنية.

4- المؤهلات العلمية.

5- الخبرات.

6- الدورات.

ودعت الإدارة الراغبين بالتقدم على هذه الوظائف ممن لديهم المؤهلات والشروط المحددة إلى تسجيل طلباتهم عن طريق موقع الإدارة على شبكة الإنترنت: (هنا)، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1438/07/26هـ، ولمدة خمسة أيام، مشيرة إلى أنه سيتم فتح التقديم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.

ولمعرفة تفاصيل مسميات الوظائف المُعلنة وتخصصاتها، اضغط (هنا).

STC 805580

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