8 معلومات لا تعرفها عن صالح كامل.. الخامسة الأهم

المواطن- عبد الرحمن دياب

بعد توجيه أمانة جدة، إنذارًا نهائيًا إلى رجل الأعمال صالح كامل، لسداد قيمة حق انتفاعه من زوائد تنظيمية وشارع تقع ضمن قصره في حي الشاطئ في محافظة جدة والمقام منذ 35 عامًًا تقريبا بمبالغ تتجاوز 226.6 مليون ريال، تنشر “المواطن” 8 معلومات عن حياة صالح كامل.

1 – صالح كامل هو أحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتليفزيون العرب.

2 – ولد صالح كامل عام 1360 هـ 1941م، في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

3 – حصل صالح كامل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383 هـ، 1963م، وأنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم “دار ومكتب الكشاف السعودي”.

4 – بدأ حياته العمليّة بالطوافة، مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص.

5 – يمتلك صالح كامل ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.

6 – يرأس مجلس إدارة مجموعة دله البركة التي تشمل مجموعة شركات منها: البركة للاستثمار والتنمية، مجموعة البركة المصرفية، مجموعة التوفيق المالية، عسير، الشركة الإعلامية العربية، راديو وتليفزيون العرب ART، شركة مجموعة دلة، شركة دلة للتنمية العقارية والسياحية، شركة درة العروس، وغيرها.

7 – عشق صالح العمل التجاري منذ الصغر فكان يهوى مجال العمل والاستثمار ،فكان في صغره يقوم بصنع الألعاب الصغيرة البسيطة ويقوم ببيعها لأصحابه.

8 – أسّس صالح كامل شركة مجموعة دلة البركة في عام 1982م والتي تنوّعت مجالات أنشطتها بعد ذلك في مختلف مجالات الاستثمار ما بين إعلام وسياحة وأعمال بنكيّة وعقاريّة وغيرها.

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