آخيرًا.. أبل تطرح آيفون 8 للجمهور في هذا الموعد

المواطن – محمود نبيل - ترجمة:

تسير شركة “أبل” الأميركية بخطىً ثابتةً نحو طرح هاتفها الذكي الجديد “أيفون 8” خلال الأشهر القليلة المقبلة، بجانب الانتهاء من “أيفون 7S الجديد، نافية بذلك ما تردد عن مواجهة الشركة مشكلات تقنية تحول دون إنتاج الهاتفين خلال الوقت القريب.

ووفقًا لتقرير صادر في صحيفة “إيكونوميك ديلي نيوز”، فإن الشركة الأميركية تعمل على إنتاج الهاتفين، وفق الجدول الزمني، مؤكدةً أن “أيفون 8” سيتاح لعملاء الطلب المسبق خلال سبتمبر المقبل.

ونفت الصحيفة الاقتصادية، ما تردد عن مواجهة “أبل” لمشكلات تقنية قد تؤدي إلى تأجيل طرحه بشكل رسمي في الأسواق العالمية، لاسيما مع ارتفاع إيراداتها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يعزز من التزام الشركة بإصدار الهاتف الذكي في النصف الثاني من عام 2017.

يذكر أنَّ تقارير إعلامية قد أشارت إلى احتمالية تأجيل طرح “أيفون 8”، وذلك استنادًا لآراء محللين، الذين توقعوا أن يطرح الهاتف الذكي خلال عام 2018.