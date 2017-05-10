آل ناجم يفتح النار على إعلاميي الباحة لهذا السبب ؟

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

انتقد رئيس المركز الإعلامي بالباحة محمد آل ناجم عدم حضور الصحفيين بشكلٍ كبير في جلسة الحوار التي أقامتها مساء أمس جمعية الثقافة والفنون بالباحة بعنوان “العلاقة بين الناطق الإعلامي ووسائل الإعلام”.

وقال آل ناجم “إذا كانت مثل هذه الوجبات الدسمة لا تغري الإعلاميين فماذا يغريهم؟ فإذا كان لدينا أكثر من 45 إعلامي ولم يتواجد من مؤسسات إعلامية معروفة سوى 7 إعلاميين، وإن كان الصحفي يتغيب عن مثل هذه اللقاءات فمعنى ذلك أن الخلل في مهنية الصحفي وليس في المسؤول، فإذا لم يكن لديّ منتوج إعلامي يجب أن أراجع نفسي!

وأضاف “مع احترامي للجميع إلا أن 99% من الموجودين في المنطقة مراسلين صحفيين وليسوا إعلاميين في التصنيف الإعلامي ناقلين للخبر بجهودٍ تُذكَر فتُشكَر”.

وتابع “هناك مرتزقة إعلام، والذي شجعهم أن الإدارات التي تعطيهم مكانة أكبر من مكانتهم سواءً في الاحتفالات أو التصاريح، يجب أن يكون هناك فلترة للإعلاميين من قِبَلْ الناطقين وليس من الاعلاميين انفسهم”.

جاء ذلك خلال مداخلة آل ناجم في ندوة الحوار التي استضافتها جمعية الثقافة والفنون بالباحة لعدد من المتحدثين الرسميين والإعلاميين بمقر الجمعية.