أخيرًا.. فيسبوك لايف ينقذ فتاة من الانتحار

المواطن - وكالات

لا يزال مموقع فيسبوك يواجه مشاكل تتعلق ببث مشاهد عنف وقتل عبر خدمة البث المباشر “فيسبوك لايف” إلا أن الأخبار هذه المرة مبشرة.

وحاولت إحدى الفتيات بث عملية انتحارها على الهواء لأصدقائها ومتابعيها، إلا أن أحدهم تمكن من الاتصال بالنجدة وإنقاذها.

وأظهر مقطع فيديو قيام المراهقة بابتلاع عدد من حبوب منع الحمل، ثم قامت بلف رأسها في كيس من البلاستيك لتمنع التنفس، وبثت ذلك عبر الموقع.

ويواجه فيسبوك انتقادات شديدة بسبب اساءة استعمال البعض لهذه الخدمة في بث مشاهد القتل والانتحار.

وتعرض فيسبوك لانتقادات شديدة بعد أن ترك مقطع يظهر قيام أحد الاشخاص بقتل ابنته على الهواء، حيث ظل منشورًا على صفحة القاتل لمدة تزيد على 12 ساعة.