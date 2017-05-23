أخيرًا واتساب يتيح حذف الرسائل قبل أن يقرأها الطرف الآخر

المواطن - وكالات

يبدو أن الخدمة التي طال انتظارها، ستظهر للنور مع التحديث الجديد لتطبيق واتساب، حيث سيصبح بإمكان المرسل حذف الرسالة من جهاز الطرف الآخر قبل أن يقرأها.

وعلى مدى شهور طالب العديد من المستخدمين من الشركة إتاحة هذه الخاصية التي تساعدهم على حذف الرسائل التي يتم إرسالها بطريق الخطأ لطرف ثانٍ.

وأتاح واتساب في تحديثه الجديد إمكانية التحكم في الرسائل، وإمكانية إلغائها بعد إرسالها، وذلك بالوقوف على الرسالة المراد حذفها ثم اختيار عدم إرسال أو إزالة ليتم حذفها من جهاز الطرف الآخر.

ويعتبر واتساب أول التطبيقات الشهيرة التي تتيح إمكانية حذف الرسائل من جهاز الطرف الثاني، وسط توقعات بأن تلقى هذه الميزة قبول المستخدمين.

وكان واتساب قد أعلن في وقت سابق عن تشفير المكالمات بشكل كامل ما يعني عدم قدرة أي طرف ثالث على معرفة محتوى المحادثات بما فيها واتساب ذاته.