أسطورة روما يُثير الجدل حول مستقبله !

المواطن ـ وكالات



رفض القائد والأسطورة فرانشيسكو توتي، التأكيد على أن موسمه هذا سيكون هو الآخر، مثيرا بذلك الجدل حول مستقبله، رغم أن المدير الرياضي الجديد لفريق إس روما، مونتشي، كان قد أكد الأسبوع الماضي أن توتي سيعتزل نهاية الموسم.

وشارك توتي في حدث نظمته الجامعة الإيطالية للألعاب البارالمبية، حيث سُئل عن إمكانية اعتزاله، فرد قائلا: “آخر مباراة لي ستكون يوم 28 ماي؟ لا أعلم”، في إشارة إلى أنه لا يعلم بعد، إن كان سيعتزل أم لا.

وكان مدرب روما، سباليتي، قد عبر عن غضبه من الإنتقادات التي يتعرض لها، بسبب عدم إشراكه توتي، حيث قال: “عندما أشركه في آخر خمس دقائق تقولون إنني أسخر منه وأفتقر للاحترام. لنتفق على ما يجب علي فعله.. عندما توليت المسؤولية.. قلت إن التعامل مع تاريخ توتي لا يعنيني.. يجب علي التعامل مع قدرات توتي كلاعب… النادي يتابع أداءنا ونحتاج للإبقاء على فرصنا لإنهاء الموسم في المركز الثاني. أعتذر.. سأكون أكثر حرصا في المرة القادمة… في المرة المقبلة، سنقيم جمعية تعاونية. سنجري تصويتا جماعيا وسيلعب من يحصل على أعلى الأصوات”.