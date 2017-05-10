أغلى مخدة في العالم.. ذهب وألماس وحرير التوت وقطن مصري!

المواطن - وكالات

دائمًا ما ينصح الطبيب مرضاه بشراء المخدة الأفضل ليتمتعوا بنوم هانئ، لكن ما هي المخدة الأفضل؟.. وفي سبيل الحصول على إجابة أمضى تيخيس فان دير هيلست 15 عامًا من حياته ليتوصل لتصميم تلك المخدة.

ونجح بالفعل من تصميم المخدة المثلى للنوم، لكن اقتناء هذا الاختراع الجديد يطلب 57 ألف دولار؛ وذلك لأنها صُنعت من حرير التوت والقطن المصري وإسفنج هولندي من نوع خاص، إلى جانب نسيج من الذهب بعيار 24، بينما رصع سحاب المخدة بأربعة أحجار من الألماس وحجر ياقوت ضخم من عيار 22.5 قيراط.

أما للحصول على هذه المخدة، لابد في البداية أخذ صورة بجهاز مسح ثلاثي الأبعاد لتحديد تفاصيل جسم من سيشتريها، ليتم على أساسها صناعة المخدة الباهظة الثمن.